شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان : مليون و 78 ألف لتر من المياه الصحية بمحافظة حجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1,617,609 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1,078,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان : مليون و 78 ألف لتر من المياه الصحية بمحافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.