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شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" 3 مطارات لدعم الحركة السياحية الداخلية للمناطق الغربية والان نبدء بالتفاصيل
وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خطواتها العملية ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية بإطلاق حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات في مختلف مناطق المملكة لرفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بمايخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.
وانعكست هذه المشروعات التطويرية إيجابيا على زيادة الحركة الجوية وعلى زيادة أعداد المسافرين، وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة الغربية، حيث سجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة خلال العام 2019 في المناطق السياحية الغربية عن وصول عدد المسافرين عبر مطار الطائف الدولي إلى (1.174.246) مسافراً، بينما بلغت عدد الرحلات (10.867) رحلة جوية، في المقابل وصل عددالمسافرين في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز بالعلا خلال العام الماضي إلى (61.138) مسافراً، فيما بلغت عدد الرحلات الجوية(1.638) رحلة طيران، أما في مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع فقد وصل عدد المسافرين خلال العام الماضي إلى (696.662) مسافراً، فيما بلغت عدد الرحلات الجوية (6.884) رحلة طيران.
وفي مطاري الطائف وينبع قامت الهيئة بتنفيذ عدة مشروعات بهدف رفع كفاءة التشغيل ورفع نسبة الرحلات المتوقعة داخلياً ودولياً، وتطوير البُنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية تتضمن التشغيل الداخلي والدولي، وبطاقة استيعابية تستوعب أكبر عدد ممكن من المسافرين، ومن تلك المشاريع مشروع أنظمة عمليات المطار وعرض معلومات الرحلات تتضمن تركيب شاشات عرض معلومات الرحلات (صالة القدوم – والمغادرة – وأماكن إنهاء إجراءات السفر – وربط المطار بصالة كبارالشخصيات - والمناطق العامة داخل المطار - وربط المطار بنظام إدارة موارد المطارات الموحد بجدة -واستبدال مقاعد المسافرين وتوريد عربات نقل المسافرين).
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