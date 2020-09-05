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الصحة تحذر من خطورة القلق والاكتئاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت وزارة الصحة، من خطورة القلق والاكتئاب على الصحة؛ حيث إنهما يتسببان في إضعاف المناعة في الجسم.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أثبتت الدراسات أن القلق والاكتئاب يضعفان المناعة بسبب زيادة مستوى الكورتيزول بالدم والذي بدورة يضعف مناعة الجسم”.
وقالت وزارة الصحة: إن الصحة النفسية تعزز مناعة الجسم بصفة عامة، وكذلك تعزز مقاومة الفيروسات.
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