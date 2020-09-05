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ضبط 22 مخالفًا لأنظمة الصيد في عدد من المحميات

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2020-09-05

ضبط 22 مخالفًا لأنظمة الصيد في عدد من المحميات

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عدد من مخالفي أنظمة الصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

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كما رصدت مخالفات في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، بينما بلغ عدد المخالفين 22 مخالفًا.

كما أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 23 بندقية هوائية، و6017 طلقة، و37 طائرًا تم اصطياده.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.



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