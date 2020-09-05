فيديو.. ضبط قائد مركبة صدم أخرى ولاذ بالفرار في جدة

2020-09-05

متابعات الخليج 365 - جدة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، التوصل لصاحب مركبة صدم مركبة أخرى ولاذ بالفرار في جدة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور محافظة جدة يتوصل إلى المركبة التي ارتكب قائدها صدْم مركبة أخرى متوقفة ثم لاذ بالهروب، وقد تم إحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية”.

ووثق مقطع فيديو متداول رصدته كاميرات المراقبة قيام قائد مركبة بصدم مركبة أخرى كانت متوقفة أمام أحد المنازل؛ بسبب السرعة الجنونية، ثم لاذ بالفرار.



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