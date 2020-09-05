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الغذاء والدواء توجه إرشادات عند تحضير واستهلاك البيض
نصحت باستهلاكه بعد الطهو مباشرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجَّهت هيئة الغذاء والدواء، عدة إرشادات عند تحضير أو استهلاك البيض، حيث نصحت باستهلاك البيض بعد الطهو مباشرةً.
ونشرت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر” إنفوجراف تضمن ما يلي:
– طبخ بياض البيض والصفار حتى يتحولا إلى الحالة الصلبة، وكذلك الحال للبيض المخفوق.
– يجب طهو البيض وأي طبق يحتوي على البيض لدرجة حرارة تتجاوز 160 فهرنهايت أو 70 درجة مئوية.
أما عند استهلاك البيض فيراعى الإرشادات التالية:
– يقدم البيض المطبوخ (مثل البيض المسلوق والبيض المقلي) والأطعمة التي تحتوي عليه، بعد الطهو مباشرةً.
– قد يتم تبريد البيض المطبوخ وأطباق البيض لتقديمه لاحقًا، لكن يجب إعادة تسخينه إلى 74 درجة مئوية قبل التقديم.
– لا تترك البيض المطبوخ أو أطباق البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.
– البكتيريا التي يمكن أن تسبب المرض تنمو بسرعة في درجة الحرارة (بين 5 درجة مئوية و60 درجة مئوية).
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