«مدني مكة» يدعو للحذر من التغيرات المناخية

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، على كل من محافظات الطائف، ميسان، العرضيات، وأضم.
ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الأرصاد تجنبا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وتهيب المديرية بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.
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