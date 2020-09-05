شكرا لقرائتكم خبر تسويق رمان الباحة القرمزي عبر المتاجر الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت طلائع ثمار الرمان تظهر في أسواق منطقة الباحة وتزود الأسواق المحلية والإقليمية بها، إذ تضم المنطقة 700 ألف شجرة تنتج نحو 30 ألف طن سنويا من الرمان المعروف بلون حباته القرمزية الجاذبة عبر 3000 مزرعة، وذلك حسب الإحصائية التقريبية لجمعية الرمان التعاونية بالباحة. فيما تنشط المتاجر الالكترونية لتسويق إنتاج المنطقة الوفير من الرمان القرمزي، حيث تنتشر مزارع الرمان في عدد من محافظات ومراكز الباحة، وفي أودية تاريخية إضافة إلى بعض المراكز.

وحول أسعار الرمان في سوق بيع الرمان بمفرق بيده في محافظة القرى أفاد إبراهيم الزهراني بأن الأسعار تتراوح الصناديق منها ما بين 50 ريالا إلى 400 ريال، بينما حجم العبوات يتراوح مابين 7 و15 كجم، وتختلف باختلاف حجم وجودة المنتج وتزيد وتنقص حسب العرض والطلب ما بين بداية موسم جمع المحصول ونهايته.

وعن زراعة الرمان في منطقة الباحة أوضح عبدالله الزهراني صاحب إحدى المزارع في وادي تربة بزهران الذي تضم مزرعته نحو 500 شجرة رمان، أن زراعة الرمان من الزراعات القديمة التي تشتهر بها المنطقة وترجع إلى مئات السنين ومن أقدم مصادر الرزق بالمنطقة، حيث تعد علاقة المزارع بشجرة الرمان أشبه برحلة عمر تبدأ معه منذ الصغر حتى المشيب، مشيرا إلى طرق الزراعة في الماضي التي كانت عن طرق الري والحرث ونقل المحاصيل عن طريق الإبل للأسواق المجاورة قبل أن تتطور أساليب الزراعة والنقل بأحدث الطرق، والتسويق بالوسائل الحديثة من أهمها المتاجر الالكترونية التي أصبحت تستهوي أبناء الوطن من الشباب بعد أن وجدوا فيها مصدر دخل وتسويقا متميزا، لتواكب بذلك التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات.

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وأفاد بأن زراعة الرمان تمر بطرق مختلفة من أشهرها أخذ قطع من الشجر «شتلة» لا يقل طولها عن 30 سم، ويتم غرسها في تربة زراعية بمواصفات ومكونات محددة وتستمر فترة تصل لسنتين وأكثر قبل نقلها إلى المزرعة، وطريقة الترقيد من خلال دفن أحد غصون الشجرة لفترة من الزمن دون قطعه حتى تنبت جذوره ثم يتم نقله، أما زراعته بواسطة البذور فهي طريقة غير تجارية ونادرة الاستخدام. وقال إنه يفضل زراعة أشجار الرمان في فصل الربيع أو أوائل الخريف، فيما تكون ذروة إنتاج الرمان من عمر 15 إلى 20 سنة ويصل عمرها لـ70 سنة وأكثر.

وتشهد المنطقة في كل عام تنظيم مهرجان الرمان الذي يحل في هذا العام بنسخته التاسعة، حيث سيرعى أمير الباحة، انطلاق فعالياته تحت مسمى «مهرجان الرمان الوطني التاسع» الذي تنظمه الجمعية التعاونية للرمان، ويستمر لمدة خمسة أيام.

مواقع تشتهر بزراعة الرمان: