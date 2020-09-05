شكرا لقرائتكم خبر 15 ألف مشارك في التصويت على جوائز أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مهرجان أفلام السعودية فعالياته في تقديم الأفلام على شبكة الإنترنت، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويستمر حتى اليوم.

كما أقيمت أمس ندوة «السينما السعودية ما بعد كوفيد-19»، والتي تأتي ضمن برنامج المهرجان في استضافة عدد من المصورين والمخرجين.

وبلغ عدد مشاركات الجمهور في التصويت على مسابقة جوائز الأفلام نحو 15,000 مشاركة حتى نهاية اليوم الرابع من المهرجان، علما أن عدد الأفلام التي قبلت للعرض في المهرجان بلغ 53 فيلما ضمن ثلاث مسابقات، هي: مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلما، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلما، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلما، إضافة إلى 177 عملا في مسابقة السيناريو غير المنفذ.