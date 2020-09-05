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15 ألف مشارك في التصويت على جوائز أفلام السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مهرجان أفلام السعودية فعالياته في تقديم الأفلام على شبكة الإنترنت، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويستمر حتى اليوم.

كما أقيمت أمس ندوة «السينما السعودية ما بعد كوفيد-19»، والتي تأتي ضمن برنامج المهرجان في استضافة عدد من المصورين والمخرجين.

وبلغ عدد مشاركات الجمهور في التصويت على مسابقة جوائز الأفلام نحو 15,000 مشاركة حتى نهاية اليوم الرابع من المهرجان، علما أن عدد الأفلام التي قبلت للعرض في المهرجان بلغ 53 فيلما ضمن ثلاث مسابقات، هي: مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلما، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلما، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلما، إضافة إلى 177 عملا في مسابقة السيناريو غير المنفذ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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