شكرا لقرائتكم خبر 15 ألف مشارك في التصويت على جوائز أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أقيمت أمس ندوة «السينما السعودية ما بعد كوفيد-19»، والتي تأتي ضمن برنامج المهرجان في استضافة عدد من المصورين والمخرجين.
وبلغ عدد مشاركات الجمهور في التصويت على مسابقة جوائز الأفلام نحو 15,000 مشاركة حتى نهاية اليوم الرابع من المهرجان، علما أن عدد الأفلام التي قبلت للعرض في المهرجان بلغ 53 فيلما ضمن ثلاث مسابقات، هي: مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلما، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلما، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلما، إضافة إلى 177 عملا في مسابقة السيناريو غير المنفذ.
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