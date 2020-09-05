شكرا لقرائتكم خبر 791 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 779 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 779 حالة، و34 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 319,932 حالة، من بينها 20,041 حالة نشطة منها 1470 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 50,010 فحوصات مخبرية جديدة. إجمالي الحالات 319,932 الحالات النشطة 20,041 المتعافون 295,842 الوفيات 4049 الحالات الجديدة بحسب المدن: 65 جدة 64 المدينة المنورة 46 الدمام 44 الهفوف 38 الرياض 31 مكة المكرمة 31 المبرز 27 القطيف 24 ينبع 20 الجبيل 19 حائل 19 رفحا 18 خميس مشيط 14 تبوك 14 بقيق 13 نجران 12 بريدة 11 الطائف 11 أبها 11 أبوعريش 10 عرعر 9 الخبر 9 رابغ 9 المخواة 9 بيش 8 القحمة 8 صبيا 8 بلجرشي 7 جازان 7 الخفجي 7 رجال ألمع 6 الطوال 6 الظهران 6 محايل 6 حوطة بني تميم 6 حفر الباطن 6 الخرج 5 الحرجة 5 المجمعة 5 الدلم 5 عيون الجواء 5 البدائع Advertisements 5 صامطة 5 الليث 4 رفائع الجمش 4 المذنب 4 النعيرية 4 رأس تنورة 4 الجفر 3 النبهانية 3 الرس 3 مليجة 3 قصيباء 3 رياض الخبراء 3 صفوى 3 الحناكية 3 خيبر 3 شرورة 3 ظهران الجنوب 3 قرية العليا 2 بطحاء 2 خليص 2 الخاصرة 2 عفيف 2 عنيزة 2 تبالة 2 القريات 2 ضرما 2 مهد الذهب 2 أحد المسارحة 2 تيماء 2 الريث 2 وادي الدواسر 2 بللسمر 1 الموسم 1 القوارة 1 عريعرة 1 الذيبية 1 عقلة الصقور 1 العيدابي 1 أحد رفيدة 1 الباحة 1 الزلفي 1 نفي 1 العيون 1 تثليث 1 العقيق 1 القويعية 1 شقراء 1 الحجرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 791 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 779 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.