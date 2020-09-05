498 جولة للتأكد من تطبيق البروتوكولات بأسواق الشرقية

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وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
كما استقبل مركز البلاغات 301 بلاغ، تنوعت ما بين أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، كما استقبل 33 بلاغا عن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمنت عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.
وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية أفراد المجتمع للتعاون معها وتطبيق التعليمات والأنظمة البلدية، عبر مركز البلاغات (940).
أبرز نتائج الجولات:
- 9 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بكورونا
- 7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية
- 899 موقعا جرى غسلها وتطهيرها وتعقيمها
- 471 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي
- 151354 لترا من المعقمات والمطهرات استخدمت
- 7406 أطنان من النفايات رفعت
- 3443 م3 من الأنقاض والمخلفات أزيلت
- 8897 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة
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