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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن، وبناءً على موافقة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة - قراراً إدارياً بتكليف الدكتور رشيد بن خالد برادة عميدًا لكلية الطب.
يشار إلى أن "برادة" تقلد عددًا من المناصب، إذ كان وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي لكلية الطب من عام (2015م - 2020م )، كما كان رئيسًا لوحدة التعيين بكلية الطب (2013-2015)، وهو أستاذ مساعد في قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب، واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المجمعة ورئيسًا لقسم الأمراض الجلدية.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 09:00 PM
أصدر رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن، وبناءً على موافقة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة - قراراً إدارياً بتكليف الدكتور رشيد بن خالد برادة عميدًا لكلية الطب.
يشار إلى أن "برادة" تقلد عددًا من المناصب، إذ كان وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي لكلية الطب من عام (2015م - 2020م )، كما كان رئيسًا لوحدة التعيين بكلية الطب (2013-2015)، وهو أستاذ مساعد في قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب، واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المجمعة ورئيسًا لقسم الأمراض الجلدية.
، "برادة" عميدًا لطب المجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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