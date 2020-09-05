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أكدت المواطنة "بدور التميمي" أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكبر محفز للمرأة السعودية في بلوغ القمة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالسعودية، مشيرة إلى أن التاريخ سيكتب بمداد من ذهب ما شهدته السعودية من تطور في المستويات كافة، منها بتمكين المرأة.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، نوهت فيه بالنقلة النوعية التي شهدتها السعودية في تمكين المرأة من المشاركة في التجارة بكل حرية، وتوفير كل السبل لها.. مبينة أن التجارة والعمل فيها من قِبل النساء كانت فكرة مستحيلة، وفي زمن الرؤية أصبحت محفزة، وممارستها من أسهل الأشياء.
وقالت "بدور": "أمارس تجارة العطور بالأحساء، وكانت هذه فكرة، والآن أمتلك محلاً بسوق القيصيرية التاريخي الذي يقصده زوار الأحساء من مختلف مناطق السعودية والسياح من الخارج". منوهة بالدعم اللامحدود الذي تجده مدينة الأحساء، التي أضحت عاصمة السياحة العربية بما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية، ودعم من القيادة الرشيدة.
وتوجهت "بدور التميمي" في ختام تصريحها لـ"الخليج 365" بالشكر والامتنان لسمو ولي العهد على جهوده الحثيثة في تمكين المرأة السعودية من المشاركة الفاعلة في المجالات كافة التي تُسهم في بناء الوطن، والرقي به.. سائلة الله التوفيق والسداد.
الأحساء
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 08:56 PM
"التميمي" لـ"الخليج 365": رؤية ولي العهد مكَّنت المرأة من المشاركة في التنمية"بائعة العطور".. مواطنة سعودية تمارس بكل حرية التجارة وتزاحم الرجال في بناء الوطن والرقي والتقدم
أكدت المواطنة "بدور التميمي" أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكبر محفز للمرأة السعودية في بلوغ القمة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالسعودية، مشيرة إلى أن التاريخ سيكتب بمداد من ذهب ما شهدته السعودية من تطور في المستويات كافة، منها بتمكين المرأة.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، نوهت فيه بالنقلة النوعية التي شهدتها السعودية في تمكين المرأة من المشاركة في التجارة بكل حرية، وتوفير كل السبل لها.. مبينة أن التجارة والعمل فيها من قِبل النساء كانت فكرة مستحيلة، وفي زمن الرؤية أصبحت محفزة، وممارستها من أسهل الأشياء.
وقالت "بدور": "أمارس تجارة العطور بالأحساء، وكانت هذه فكرة، والآن أمتلك محلاً بسوق القيصيرية التاريخي الذي يقصده زوار الأحساء من مختلف مناطق السعودية والسياح من الخارج". منوهة بالدعم اللامحدود الذي تجده مدينة الأحساء، التي أضحت عاصمة السياحة العربية بما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية، ودعم من القيادة الرشيدة.
وتوجهت "بدور التميمي" في ختام تصريحها لـ"الخليج 365" بالشكر والامتنان لسمو ولي العهد على جهوده الحثيثة في تمكين المرأة السعودية من المشاركة الفاعلة في المجالات كافة التي تُسهم في بناء الوطن، والرقي به.. سائلة الله التوفيق والسداد.
، "بائعة العطور".. مواطنة سعودية تمارس بكل حرية التجارة وتزاحم الرجال في بناء الوطن والرقي والتقدم ،
المصدر : الخليج 365
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