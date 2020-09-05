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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.
"الخليج 365" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 08:38 PM
احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.
"الخليج 365" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.
، "الخواجي" يحتفل بخِطْبته بصبيا ،
المصدر : الخليج 365
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