، "الخواجي" يحتفل بخِطْبته بصبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب ضيف الله بن حسن خواجي بخِطْبته من ابنة يحيى بن حسين خواجي. حضر الحفل عدد من الأقارب.

"الخليج 365" تهنئ الخواجي، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.