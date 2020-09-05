، "كورونا" يتسلل إلى 1.813 بريطانيًّا جديدًا ،

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أفاد مسؤولون بوزارة الصحة البريطانية اليوم السبت بتسجيل 1.813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقارنة بتسجيل 1.940 حالة أمس.
وسجَّلت بريطانيا ما يقرب من ألف حالة يوميًّا خلال شهر أغسطس (آب)، لكن أعداد الإصابات بدأت في التزايد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع زيادة قدرة البلاد على إجراء الفحوص منذ ذروة الموجة الأولى أوائل العام الجاري.
وكانت حصيلة أمس هي الأعلى منذ 30 مايو (أيار).
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 08:29 PM
غداة إصابة أكبر عدد منذ 30 مايو"كورونا" يتسلل إلى 1.813 بريطانيًّا جديدًا
أفاد مسؤولون بوزارة الصحة البريطانية اليوم السبت بتسجيل 1.813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقارنة بتسجيل 1.940 حالة أمس.
وسجَّلت بريطانيا ما يقرب من ألف حالة يوميًّا خلال شهر أغسطس (آب)، لكن أعداد الإصابات بدأت في التزايد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع زيادة قدرة البلاد على إجراء الفحوص منذ ذروة الموجة الأولى أوائل العام الجاري.
وكانت حصيلة أمس هي الأعلى منذ 30 مايو (أيار).
، "كورونا" يتسلل إلى 1.813 بريطانيًّا جديدًا ،
المصدر : الخليج 365
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