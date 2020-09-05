، انطلاق سلسلة محاضرات لفضح "السرورية" عبر مساجد حائل الاثنين ،

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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، بعد غد الاثنين، سلسلة من الكلمات الدعوية، في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، يقدمها نخبة من الدعاة على مدى ثلاثة أيام.
وتنطلق سلسلة الكلمات والتي تستهدف فضح منهج "السرورية"، ويلقي الشيخ حمد بن عبدالله الحمد في جامع برزان والشيخ عمر بن علي الحماد في جامع خادم الحرمين الشريفين، والشيخ الوليد بن سالم الشعبان في جامع عدي بن حاتم، والشيخ مشعل بن حمود البلوي في جامع الشهداء، والشيخ جمال بن عقلاء الشمري في جامع اليحيا، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي في جامع الرشيدان.
وفي يوم الثلاثاء، يلقي الشيخ عبدالعزيز بن علي المحيني في جامع المحيسني، والشيخ الدكتور عبداللطيف بن صالح العامر في جامع الزبير بن العوام، والشيخ مهدي بن عماش الشمري في جامع الأنصار، كما تلقى كلمات متنوعة لبيان خطر السرورية.
وتتواصل الكلمات، يوم الأربعاء، حيث يلقي الشيخ أحمد بن محمد العتيق كلمة في مسجد الرحماء، والشيخ علي بن صالح القرني في جامع الراجحي، والشيخ نايف بن عيد الصقري في جامع الشنيفي.
وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة التي تتبناها الجماعات والأحزاب الإرهابية وفي مقدمها الإخوان المسلمون.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 07:58 PM
لمدة 3 أيام ضمن جهود فضح الجماعات الإرهابيةانطلاق سلسلة محاضرات لفضح "السرورية" عبر مساجد حائل الاثنين
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة حائل، بعد غد الاثنين، سلسلة من الكلمات الدعوية، في عدد من جوامع ومساجد المنطقة، يقدمها نخبة من الدعاة على مدى ثلاثة أيام.
وتنطلق سلسلة الكلمات والتي تستهدف فضح منهج "السرورية"، ويلقي الشيخ حمد بن عبدالله الحمد في جامع برزان والشيخ عمر بن علي الحماد في جامع خادم الحرمين الشريفين، والشيخ الوليد بن سالم الشعبان في جامع عدي بن حاتم، والشيخ مشعل بن حمود البلوي في جامع الشهداء، والشيخ جمال بن عقلاء الشمري في جامع اليحيا، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي في جامع الرشيدان.
وفي يوم الثلاثاء، يلقي الشيخ عبدالعزيز بن علي المحيني في جامع المحيسني، والشيخ الدكتور عبداللطيف بن صالح العامر في جامع الزبير بن العوام، والشيخ مهدي بن عماش الشمري في جامع الأنصار، كما تلقى كلمات متنوعة لبيان خطر السرورية.
وتتواصل الكلمات، يوم الأربعاء، حيث يلقي الشيخ أحمد بن محمد العتيق كلمة في مسجد الرحماء، والشيخ علي بن صالح القرني في جامع الراجحي، والشيخ نايف بن عيد الصقري في جامع الشنيفي.
وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة التي تتبناها الجماعات والأحزاب الإرهابية وفي مقدمها الإخوان المسلمون.
، انطلاق سلسلة محاضرات لفضح "السرورية" عبر مساجد حائل الاثنين ،
المصدر : الخليج 365
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