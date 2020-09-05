شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح مدى المسؤولية الواقعة على المُبلغ عن حالات الإيذاء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة العدل إلى التبيلغ عن حالات الإيذاء فوراً على الرقم 1919، مؤكدة أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة الإيذاء إلا برضاه.

وأكدت الوزارة أن موظفيها وكل من يطلع عن معلومات التبليغ يتم إلزامهم بالحفاظ على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.

وأوضحت أن المُبلغ عن حسن النية يعفى من المسؤولية اذا تبين أن الحالة التى بلغ عنها ليست حالة إيذاء، وفقا لأحكام النظام، وأن من ثبت علمه بحالات الإيذاء ولم يبلغ عنها يتحمل المسؤولية بشكل كامل أمام الجهات المختصة.