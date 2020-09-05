"أم نواف" توثق تعرض منزلها للسحر المرشوش (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت السيدة أم نواف لقطات من أعمال سحر يتم دفنها ورشها بواسطة آخرين أمام منزلها. وثقت السيدة أم نواف لقطات من أعمال سحر يتم دفنها ورشها بواسطة آخرين أمام منزلها. واشتكت السيدة من قيام سيدة أخرى بتكليف آخرين بعمل سحر ودفنه ورشه أمام منزلها من أجل إيذائها. وأكدت السيدة استيائها من تلك الأعمال، مضيفة أن ذلك دمر حياتها وجعلها تغير مسكنها أكثر من مرة.

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