شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يستعرض جرائم و عمليات توقيف مرتكبيها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نجحت الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي في القبض على مطلوبين ومتهمين بارتكاب جرائم في عدة مدن بالمملكة.
وتمثلت في ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 مقيمين يقومون بتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها، في حين تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 مواطنين يقومون بسلب المركبات واستخدامها في قضايا جنائية ومرورية.
كما تمكنت من ضبط مواطن ومقيم من جنسية باكستانية يقومون بانتحال صفة رجلي أمن في القصيم.
وتم ضبط مواطن ومواطنة يقومان بـ8 جرائم تمثلت بنشل وسرقة النساء، مقيم من جنسية باكستانية يتخذ شقته السكنية مقرا لعيادة أسنان في الرياض.
في حين تم القبض على مواطن يقوم بارتكاب 50 حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية وسرقة سائقي الأجرة.
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