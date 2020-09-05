شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 22 مخالفا لأنظمة الصيد في عدد من المحميات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عدداً من مخالفي أنظمة الصيد في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
كما رصدت مخالفات في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، بينما بلغ عدد المخالفين 22 مخالفاً.
كما ضبطت 23 بندقية هوائية، و6017 طلقة، و37 طائراً تم اصطياده، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.
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