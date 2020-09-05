شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القحطاني يتحدث عن قصة أفسدت الحياة الزوجية بشأن الطبخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث الدكتور شجاع القحطاني استشاري اجتماعي وأسري عن قصة أفسدت الحياة الزوجية بشأن إجبار الزوجة العاملة على الطبخ.
وقال القحطاني خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":"شاب متزوج منذ سنة هو موظف وزوجته طالبة في الطب كانت خلافاته مع زوجته بسبب إعداد وجبة الغداء".
وأضاف القحطاني:" الشاب وزوجته كان يعودون لمنزله الساعة الثالثة مساءًا ويلزمها بتجهيز الغداء فكانت أحيانا تسوي له الطعام وأحيانا أخري ترفض بسبب أنه تعبانة
ومن هنا بدأت المشكلة التي أصبحت تؤثر عليها في المساء ".
ولفت القحطاني:" عندما حكى لي الشاب عن مشكلته قلت لها تنازل عن وجبة الغداء حتي تسعد في المساء مع زوجتك "، مضيفا:" قلت له تناول غداء خفيف زبادي أو فواكه وفي المساء انتظر عشاء حلو من زوجتك وبالفعل انحلت المشكلة وعادت الحياة الزوجية أحسن مما كانت بينهما ".
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