شكرا لمتابعة خبر عن طريقة متابعة الطالب للغياب عبر منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تساءل عدد من أولياء الأمور عن طريقة متابعة الطالب للغياب عبر منصة مدرستي خلال الفترة الحالية.
وقالت منصة مدرستي تفاعلًا مع استفسارات أولياء الأمور أنه يتم رصد الغياب والتأخر من قبل معلم أو معلمة الحصة.
ولفتت إلى أنه يمكن معرفة غياب الطالب من خلال الدخول على (التقارير والإحصائيات) من القائمة الرئيسية ومن ثم النقر على (متابعة غيابي).
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