شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيدات يقدن رافعات التحميل في أول مصنع نسائي للتمور بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

نجحت أكثر من 100 مواطنة في اثبات جدارتهن في العمل بمجالات متعددة في أول مصنع نسائي للتمور في منطقة الأحساء.

وعملت فتيات وسيدات في مجال الصناعة التحويلية للتمور والفرز والتعبئة والتنظيف والتعقيم، كما عمل بعضهن في قيادة رافعات التحميل.

وروت إحدى المواطنات في المصنع تجربتها في القيادة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع يوما انها ستنجح في هذا الأمر.

ولفتت، في حديث بقناة العربية، أنها تعمل على نقل التمور سواء للفرز أو للتعبئة، فيما ذكر أحد المسؤولين بالمصنع أن السيدات تلقوا تدريبات مكثفة لإتقان مثل هذه الأعمال داخل المصنع.