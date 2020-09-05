شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار أسري يروي قصة مؤثرة عن التنازلات الضارة في الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى الدكتور شجاع القحطاني استشاري اجتماعي وأسري قصة مؤثرة عن التنازلات الضارة في الزواج.

وقال القحطاني خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" سيدة مطلقة منذ ٣٠ عاما تزوجت من زميل لها بالعمل كان متزوجا وعنده أبناء قال لها أريد أتزوجك كزوجة ثانية واشترط عليها شرطين وهما أن يكون الزواج سري وألا تنجب فوافقت وتم الزواج ".

وأضاف القحطاني:" بعد سنتين من الزواج أرسل لها رسالة عبر الإيميل عن انتهاء العلاقة وأنه سيطلقها بعد حدوث مشاكل مع زوجته الأولى عندما علمت بزواجه "، لافتا إلى أن تنازلها عن إعلان الزواج والإنجاب كان دافعا لطلاقها بسهولة ".