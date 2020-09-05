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الجوازات توضح إمكانية السفر في الوقت الحالي إلى البحرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الجوازات ، اليوم السبت، إمكانية السفر في الوقت الحالي إلى البحرين، بعد سماحها بدخول غير المواطنين وغير المقيمين إلى أراضيها.

وأشارت الجوازات إلى أنه لا تزال حركة المسافرين عبر المنافذ البرية معلقة، مع السماح باستمرار حركة التجارة والشحن، بالإضافة إلى مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويذكر أن البحرين قد أعلنت، أمس الجمعة، السماح بدخول غير المواطنين وغير المقيمين إلى أراضيها، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس .

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