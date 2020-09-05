شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطويرقي يوضح سبب عزوف الشباب عن الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي عن سبب عزوف الشباب عن الزواج وعلاقته بالمرض النفسي.

قال الطويرقي خلال حواره في برنامج " سيدتي " إن الخوف من تحمل المسؤولية أحد الأسباب التي تجعل معظم الشباب يعزفون عن فكرة الارتباط وتكوين أسرة.

وأضاف الطويرقي:" الشخص ما يبغى تحمل مسئولية الصرف وتكوين دخل وغيره "، لافتا إلى أعلى نسبة طلاق في أوروبا وكندا تكون في ثاني سنة من الزواج بسبب الضغط المادي.

وتعد الحالة الاقتصادية من أهم الأسباب التي تدفع الشباب للعزوف عن الزواج، وذلك بسبب ما يتطلبه الزواج من تكاليف ونفقات مرتفعة ، قد لا يستطيع الشاب توفيرها، ومنها المهر، وتجهيز منزل الزوجية، وإقامة حفل الزفاف.