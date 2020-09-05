شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب من نجران يتحدث عن معالم المنطقة الأثرية بالإنجليزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب من منطقة نجران يتحدث عن معالم المنطقة الأثرية باللغة الإنجليزية، بهدف صناعة اتصال ثقافي عالمي.

وبدأ الشاب الفيديو بالترحيب بالمتابعين قائلًا : أهلًا ومرحبًا بكم يارفاق في فيديو جديد، اتحدث معكم اليوم من نجران بالمملكة

وأضاف : اؤمن بأن مثل هذه الأماكن هي فرصة لنا للعودة بالزمن، ورؤية كيف كان يعيش أسلافنا.