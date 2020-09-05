شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب من نجران يتحدث عن معالم المنطقة الأثرية بالإنجليزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهر مقطع فيديو، شاب من منطقة نجران يتحدث عن معالم المنطقة الأثرية باللغة الإنجليزية، بهدف صناعة اتصال ثقافي عالمي.
وبدأ الشاب الفيديو بالترحيب بالمتابعين قائلًا : أهلًا ومرحبًا بكم يارفاق في فيديو جديد، اتحدث معكم اليوم من نجران بالمملكة
وأضاف : اؤمن بأن مثل هذه الأماكن هي فرصة لنا للعودة بالزمن، ورؤية كيف كان يعيش أسلافنا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاب من نجران يتحدث عن معالم المنطقة الأثرية بالإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.