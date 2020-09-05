شكرا لمتابعة خبر عن فتح التسجيل بمدارس التعليم المستمر في الرياض بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت إدارة التعليم في الرياض عن فتح التسجيل بمدارس التعليم المستمر بدءً من يوم غد، الأحد.
ودعت الإدارة الراغبين في التسجيل إلى الحضور لمقر المدرسة الساعة 6:30 مساءً .
وأكدت أن ذلك يأتي حرصاً من وزارة التعليم على إتاحة فرصة التعلم لمن لم يلتحقوا بالتعليم لمحو أميتهم.
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