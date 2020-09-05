شكرا لمتابعة خبر عن فتح التسجيل بمدارس التعليم المستمر في الرياض بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إدارة التعليم في الرياض عن فتح التسجيل بمدارس التعليم المستمر بدءً من يوم غد، الأحد.

ودعت الإدارة الراغبين في التسجيل إلى الحضور لمقر المدرسة الساعة 6:30 مساءً .

وأكدت أن ذلك يأتي حرصاً من وزارة التعليم على إتاحة فرصة التعلم لمن لم يلتحقوا بالتعليم لمحو أميتهم.