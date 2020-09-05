شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..تصميم غريب لعمارة قديمة في حوطة بني تميم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهر مقطع فيديو، عمارة غريبة في حوطة بني تميم بمنطقة الرياض، حيث يبلغ عمرها 45 عامًا.
وتتكون العمارة القديمة من طابق واحد فقط حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 53 مترًا، وتقع بين شارعين رئيسيين، وتطل على أربعة جهات.
وأطلق عليها صاحبها “عمارة المملكة” حيث تكون من ثلاثة أبواب رئيسية.
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