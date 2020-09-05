بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن إصدار جواز السفر السعودي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، المميزات والتعليمات الخاصة بجواز السفر السعودي.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي، أنه يمكن تجديد جواز السفر بسهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وإذا لم يستطع المواطن تنفيذ المعاملة بنفسه، يمكنه تفويض شخص آخر.

مدة صلاحية جواز السفر السعودي

وأضافت المديرية العامة للجوازات أن مدة صلاحية جواز السفر السعودي تبلغ 5 سنوات، ويمكن أن ترتفع إلى 10 سنوات إذا كان عمر المواطن صاحب الجواز 21 عامًا.

وحتى لا يتم إلغاء جواز السفر، لا بد للمواطن من استلامه خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا، ويجب حفظه في مكان محدد واستخراج صورة منه لاستخدامها أثناء التنقل خارج المملكة، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.

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ماذا تفعل إذا فقدت جواز سفرك خارج المملكة؟

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى ضرورة التأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفر المواطن لا تقل عن 3 أشهر إذا كان مسافرًا إلى إحدى الدول العربية، و6 أشهر للدول الأجنبية.

وإذا فقد المواطن جواز سفره خارج المملكة، فيجب عليه تبليغ أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بالواقعة، ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.

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