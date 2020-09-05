لأول مرة منذ 5 أشهر.. رقم قياسي جديد لإصابات كورونا بالمملكة.. وجدة والمدينة الأكثر تأثرًا

سجَّلت الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انخفاضًا إلى ما دون 800 حالة، لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي.

وكانت «الصحة» رصدت في 17 أبريل 2020 تسجيل 762 حالة إصابة، ثم أعلنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 تسجيل 791 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (319932) حالة، منها (20041) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية معظم حالاتهم الصحية مطمئنة، ومنها (1470) حالة حرجة.

وأعلنت الوزارة، اليوم الاثنين، تعافي 779 حالة، ووفاة 34 شخصًا بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4049 حالة وفاة.

ولفتت وزارة الصحة أنه تم إجراء نحو 50010 فحوص مخبرية دقيقة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجماليها إلى 5364471 فحصًا مخبريًّا حتى الآن.

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وفيما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (65)، المدينة المنورة (64)، الدمام (46)، الهفوف (44)، الرياض (38)، المبرز (31)، مكة المكرمة (31).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: https://covid19.moh.gov.sa.

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