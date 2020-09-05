الصحة تعلن تعافي 779 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 791 إصابة ووفاة 34 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 779 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 295842.
وأوضحت «الصحة» أنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 319932 حالة.
كما تم تسجيل 34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 4049 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصلت إلى 5 ملايين و364 ألفًا و471 فحصًا.
وأشارت وزارة الصحة إلى انخفاض الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا إلى 1470 حالة في العناية المركزة.
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