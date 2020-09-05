«الجوازات» توضح حقيقة فتح الطيران السعودي للكويت والبحرين

يبدو أن موعد فتح الطيران السعودي، أصبح الشغل الشاغل للجميع، حتى أن التساؤلات والاستفسارات لا تتوقف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي عبر موقع تويتر، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الطيران السعودي، وإعادة استئناف رحلاته بعد فترة التوقف التي صاحبت جائحة كورونا، وذلك ردًا منها على استفسار أحد المتابعين، حول صحة ما يُثار بشأن فتح الطيران السعودي، رحلاته لدولتي الكويت، والبحرين.

ووجّه أحد المتابعين تساؤلًا لحساب الجوازات السعودية، جاء فيه: «‏‎السلام عليكم هل صحيح تم فتح الطيران السعودي للبحرين والكويت؟».

لترد عليه الجوازت السعودية وتحسم الجدل بقولها: «‏‎أهلًا بك، في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه. سعدنا بتواصلك».