وزير التعليم يوجه بتكريم المعلم «دغريري» نظير جهوده مع طلبة جازان

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتكريم معلم جازان «محمد دغريري» الذي انتشرت صوره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يزور الطلاب بجبال جازان لتدريبهم على منصة (مدرستي).

وذكرت مصادر أن وزير التعليم وجَّه مدير تعليم منطقة جازان، بتكريم المعلم نظير جهوده في زيارة الطلاب بجبال منطقة جازان، وتعريفهم بمنصة (مدرستي) المستخدمة في التعليم عن بعد.

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وانتشرت الأيام الماضية صور المعلم «دغريري» بمنصات السوشيال ميديا، وهو يزور الطلاب بقراهم الجبلية التي تبعد نحو ساعة ونصفًا عن مركز محافظة هروب؛ لتعريفهم وتدريبهم على منصة (مدرستي).

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