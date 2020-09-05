تعرَّف على قيمة مخالفة عدم تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، قيمة الغرامة المقررة على عدم تسجيل العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجر غير حقيقي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدم تسجيل العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجر غير صحيح، يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، ويتضاعف المبلغ في حالة التكرار، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حذرت أصحاب المنشآت من دفع غرامة تأخير سداد الاشتراكات المقدرة بـ2% من قيمة الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات في الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات؛ يسهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية.

قيمة غرامة تأخير سداد الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي، أنه يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية:

Advertisements

1- أجهزة الصرَّاف الآلي والإيداع النقدي.

2- الهاتف المصرفي.

3- الإنترنت المصرفي.

4- فروع البنوك.

اقرأ أيضا:

التأمينات لأصحاب الأعمال: % 2 غرامة تأخير الاشتراكات شهريًا

للمشتركين وأصحاب الأعمال.. نسب الاشتراك في« التأمينات الاجتماعية»

