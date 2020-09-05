نسبة التعافي من كورونا بالمملكة تتجاوز 92%.. ومكة والمدينة في الصدارة

بعد انخفاض الحالات الحرجة إلى 1470..
سجلت الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تعافي 779 حالة، اليوم السبت، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 295.842 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة بالمملكة 319932 حالة، من بينها 20041 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1470 حالة حرجة.
ووفقًا لإحصاء «الصحة»، تصل نسبة التعافي في المملكة من إجمالي إصابات كورونا إلى 92.4%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.2%، بينما نسبة الحالات الحرجة 0.459%.
وفيما يخص خريطة التعافي في المملكة، فقد جاءت أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فقد كما يلي، الصدارة لمكة المكرمة بعد أن سجلت 63 حالة تعافٍ جديدة، والمدينة المنورة 60، الرياض 41، تبوك 40، جازان 34.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.
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