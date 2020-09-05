الأسر المنتجة تشارك في مهرجان حائل

تشارك 20 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة "إنتاج" في مهرجان التمور والأسرة المقام بمنتجع جنة الشمال بمدينة القاعد، وتتنوع مشاركة الأسر ما بين الطبخ والحلويات والحرف اليدوية والبهارات الحائلية، إضافة إلى النقش والجلابيات والعطارة، والعطورات. وأوضح رئيس مجلس الإدارة بجمعية الأسر المنتجة "إنتاج" بمنطقة حائل فيصل الرمالي أن المنافذ التسويقية جاءت بشراكة مجتمعية في مهرجان التمور والأسرة خلال ممر الأسر، حيث تم تخصيص أكثر من 20 مشاركة في مواقع مجهزة لتخدم العديد من الأسر المنتجة من أجل تسويق منتجاتهم خلال المهرجان بشكل مميز وجاذب إضافة إلى كونه رافدا تسويقيا للمنطقة. وقالت المسؤولة عن المواقع وهج صالح إن الترشيح لمشاركة الأسر المنتجة التابعة للجمعية كان بناء على الأكثر شعبية في المنطقة، والبعض أتت مشاركتهم للدعم والتسويق، وأضافت أن المشاركات في المهرجانات والمعارض تختلف في كل مرّة لإعطاء فرصة أكبر للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها.



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