بدأ قسم العلاج الكيميائي في مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بإعطاء أولى جرعات كيميائية لمرضى السرطان. وأوضحت «صحة الطائف» أن أول جرعة أعطيت لمريض يعاني من سرطان القولون، وكانت جرعة تكميلية بعد عملية استئصال ناجحة أجريت في المستشفى نفسه. وبينت الصحة أن الجرعة الثانية أعطيت لمريضة تعاني من سرطان الثدي، وذلك للتحكم بمدى انتشار الورم ولتحسين الألم المصاحب للمرض. يشار إلى أن مركز الأورام بالطائف يحتوي على جناح خاص بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يضم أكثر من ثلاثين سريرا، وثمانية أسرة في رعاية اليوم الواحد، مخصصة لتلقي العلاج الكيميائي وأكثر من ست عيادات أسبوعية لعلاج ومتابعة مرضى الأورام والعلاج التلطيفي. ويقدم المركز خدمات علاجية في مجال أمراض السرطان وخصوصا الأكثر انتشارا كسرطان الثدي والقولون. ويتم عرض الحالات على لجنة استشارية أسبوعية (tumor board) تضم التخصصات الطبية ذات العلاقة لمناقشة الخطط العلاجية واعتمادها وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعطاء جرعتين أوليين لمرضى السرطان في مركز الأورام الجديد بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.