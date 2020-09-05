السعودية اليوم / البعثة الأممية في العراق تشدد على الالتزام بالحياد وعدم الانحياز



نيويورك 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

شددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على الالتزام بالمُثل والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، التي تشمل الحياد وعدم الانحياز والنزاهة.

وأفادت البعثة في بيان لها اليوم بتعرّض مركبة ضمن "قافلة إنسانية" تابعة للأمم المتحدة لتفجير بعبوة ناسفة نهاية أغسطس أثناء مرورها في محافظة نينوى وإصابة أحد طواقم المنظمة.

وشددت على أن وجود البعثة في العراق يأتي بناء على طلب حكومة العراق بهدف خدمة جميع الناس مسترشدة بمبادئ الحياد والصالح العام، مؤكدة أن عملها يتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وفي إطار الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها.

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19:47ت م

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