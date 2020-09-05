السعودية اليوم / تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا في مالي



باماكو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة فى مالي تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي ارتفع إلى 2814، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 126 شخصًا.

// انتهى //

19:24ت م

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باماكو 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة فى مالي تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي ارتفع إلى 2814، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 126 شخصًا.// انتهى //19:24ت م0110

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