السعودية اليوم / ليبيا تسجل 649 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس «

وأكد المركز في بيان له اليوم تسجيل 115 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، موضحًا أنه تسلم 3382 عينة من عدد من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.

// انتهى //

17:46ت م

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طرابلس 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 649 حالة جديدة مصابة بفيروس « كورونا المستجد»، ووفاة عشر حالات.وأكد المركز في بيان له اليوم تسجيل 115 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، موضحًا أنه تسلم 3382 عينة من عدد من المختبرات أمس الجمعة، جاءت نتيجة 2733 سلبية، و649 إيجابية، منها 514 حالة جديدة، و135 حالة مخالطة.// انتهى //17:46ت م0097

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