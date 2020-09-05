شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» تضبط 22 شخص مخالف لأنظمة الصيد في 4 محميات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.
وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكدا أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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