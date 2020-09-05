فيديو.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الخبراء

2020-09-05

متابعات الخليج 365 - القصيم

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أعلن مرور منطقة القصيم، اليوم السبت، عن ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الخبراء حسب الفيديو المتداول.

وأوضح المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، وذلك حسبما أعلن حساب المرور في موقع التواصل الاجتماعي بتويتر.

وكان مقطع فيديو متداول وثق قيام قائد مركبة بممارسة التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر في الخبراء.



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