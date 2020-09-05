2020-09-05

سحب رعدية وغبار بعدة مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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كما توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة.

أما عن أعلى درجة حرارة غدا، فتسجل مكة 44 درجة مئوية، بينما تسجل أبها 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة متوقعة غدًا.

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