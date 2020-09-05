شكرا لقرائتكم المرور: 4 خطوات لدخول آمن إلى الطرق الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-05 المرور: 4 خطوات لدخول آمن إلى الطرق الرئيسية متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الدخول إلى الطرق الرئيسية بشكل آمن يستلزم اتباع قائدي المركبات بعض الخطوات. وأوضح المرور، أن على قائدي المركبات عند الدخول إلى الطرق الرئيسية اتباع ما يلي: Advertisements – القيادة بنفس سرعة الطريق السريع. – إعطاء الإشارة التنبيهية. – التأكد من خلو المسار. – أهمية إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: 4 خطوات لدخول آمن إلى الطرق الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.