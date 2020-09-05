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2020-09-05 5 نصائح لتعزيز الوعي الأمني للطلاب والطالبات أثناء التعلم عن بعد تنبيه الطلاب بضرورة الإبلاغ الفوري عن الجرائم المعلوماتية متابعات الخليج 365 - الرياض وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مجموعة من النصائح المهمة للمعلمين والمعلمات؛ بهدف تعزيز الوعي الأمني لدى الطلاب خلال متابعتهم العملية التعليمية عن بعد. ونصح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني المعلمين والمعلمات بما يلي: – تنبيه الطلاب بضرورة الإبلاغ الفوري عن الجرائم المعلوماتية من تحرش وابتزاز ومواقع مشبوهة. Advertisements – تقديم مكافآت للطلاب على التصرفات التقنية الصحيحة التي يقومون بها. – ضرورة تشجيع الطلاب على استخدام التقنية بحذر. – توضيح أهمية الخصوصية على الإنترنت وطرق تأمين حسابات التواصل الاجتماعي. – ضرورة أن يتحدث المعلم للطلاب عن التنمر الإلكتروني.



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