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جامعة القصيم تدخل التصنيف الدولي للجامعات
بعد دخولها تصنيف التايمز الدولي
متابعات الخليج 365 - الرياض
دخلت جامعة القصيم، التصنيف الدولي للجامعات العالمية (THE WUR 2021)، لما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية متميزة، وتتويجا لجهودها في المجالات الأكاديمية كافة.
أهمية تصنيف THE WUR 2021
ويعد هذا التصنيف الدولي أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات، حيث يتسم بالحيادية من ناحية الحصول على البيانات َواستقراء آراء الباحثين والأكاديميين عن الجامعات حول العالم مقارنة بغيره من التصنيفات الدولية الأخرى.
وكانت الجامعة قد حققت منجزًا سابقًا بدخولها في تصنيف التايمز الدولي (THE Impact Ranking) ذي التأثير النوعي، الذي مهد لدخول الجامعة التصنيف الدولي باعتماد تصنيفها بين الجامعات العالمية.
جامعة القصيم تهيئ أعضاء هيئة التدريس الجدد
من جهة أخرى اختتمت جامعة القصيم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة .
ويهدف البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس الجدد الذي حضره 74 عضو هيئة تدريس من الجنسين، إلى تزويدهم بأهم البرامج والمهارات التي تساعدهم على تخطيط وتصميم المواقف التعليمية المختلفة خلال أداء مهام وظائفهم، ومن هذه المهارات سبل تزويد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالمهارات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام على اختلافها.
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