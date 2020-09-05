جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ65 وإجمالي الحالات النشطة بالمملكة 20,041

2020-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (779) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (295,842) حالة.

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عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (20,041) حالة من بينها (1,470) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (319,932 ) حالة، توفي منهم (4,049) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (791 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ 65 في جدة، 64 في المدينة المنورة، 46 في الدمام، 44 في الهفوف، 38 في الرياض، 31 في مكة المكرمة، 31 في المبرز، 27 في القطيف، 24 في ينبع و 20 في الجبيل.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية يمكن معرفتها من موقع إحصائيات كورونا.



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