تدشين خدمة اطلاع المواطنين على مشاريع المنطقة

دشنت منطقة المدينة المنورة برئاسة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس المنطقة الخدمة الإلكترونية التي يمكن من خلالها للمواطنين الاطلاع على مشاريع المنطقة وذلك من خلال منصة المنطقة الإلكترونية حيث يمكن من خلال المنصة التعرف على أهم المشاريع التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة وأهداف هذه المشاريع ومعدل الانجاز الذي يتم تحقيقه.

فخلال جلسة المجلس الأولى في دورته الثانيه لسنة 2020 خلال أحد تقنيات الاتصال المرئي شارك نائب أمير المنطقة ونائب رئيس مجلس الإدارة للمنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل وقام بتدشين الخدمة الإلكترونية للمسئولين والمواطنين التي تتيح المتابعة الدورية للمشاريع التي تتم داخل المنطقة حيث أن المنصة توفر العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها مراقبة الاداء وتذليل الصعوبات مما يساعد على زيادة كفاءة تنفيذ المشاريع.

منصة الكترونية للاطلاع على مشاريع المنطقة

وتم تدشين المنصة الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الاطلاع على المشاريع المختلفة من خلال هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وذلك بالتعاون مع إمارة مجلس المنطقة للتعرف على نسب الانجاز لمشاريع المنطقة ودعم اتخاذ القرار كما يوجد في المنصة العديد من الخيارات التي يمكن الاستفادة منها مثل تصنيف المشاريع إلى مجموعة من الفئات مثل مشاريع البنيه التحتية.

في نفس ذات السياق وجه أمير المنطقة على ضرورة البدء في عملية الانتقال بالمستودعات والأنشطة الصناعية وصيانة السيارات والمخازن لخارج المناطق العمرانية في المواقع التي تم تخصيصها لهذه الاستخدامات والتي تم تهيئتها بالبنية التحتية وجميع الشروط اللازمة خلال مدة لا تزيد عن سنتين.