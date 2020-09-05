، "فيصل بن سلمان" يدشن المنصة الإلكترونية لمشاريع المدينة المنورة ،

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يدشن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس، مجلس المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة، عبر الاتصال المرئي بمشاركة نائبه سعود بن خالد الفيصل، خدمة إطلاع المواطنين على المنصة الإلكترونية لمشاريع المنطقة التي تتيح معرفة المشروعات التي تنفذ بالمنطقة وأهدافها وذكرت "هيئة تطوير المدينة المنورة" عبر حسابها الرسمي في" تويتر".
وتستعرض منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية التي دشنت معدلات نسب الإنجاز المتحققة بها، كما تمكن المواطنين والمسؤولين من المتابعة الدورية لسير أعمالها وفق منهجية موحدة لجميع الجهات المشاركة، وباستخدام أدوات تقنية حديثة تساعد في تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء.
وتتميز المنصة بتصنيف المشاريع القائمة إلى عدة فئات رئيسية تشمل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الدراسات الاستشارية، والمشاريع الرقمية، كما يعد أيضاً استخدام الأدوات التقنية الحديثة في المنصة لرفع كفاءة التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.
"فيصل بن سلمان" يدشن المنصة الإلكترونية لمشاريع المدينة المنورةيوسف سفر الخليج 365 2020-09-05
يدشن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس، مجلس المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة، عبر الاتصال المرئي بمشاركة نائبه سعود بن خالد الفيصل، خدمة إطلاع المواطنين على المنصة الإلكترونية لمشاريع المنطقة التي تتيح معرفة المشروعات التي تنفذ بالمنطقة وأهدافها وذكرت "هيئة تطوير المدينة المنورة" عبر حسابها الرسمي في" تويتر".
وتستعرض منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية التي دشنت معدلات نسب الإنجاز المتحققة بها، كما تمكن المواطنين والمسؤولين من المتابعة الدورية لسير أعمالها وفق منهجية موحدة لجميع الجهات المشاركة، وباستخدام أدوات تقنية حديثة تساعد في تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء.
وتتميز المنصة بتصنيف المشاريع القائمة إلى عدة فئات رئيسية تشمل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الدراسات الاستشارية، والمشاريع الرقمية، كما يعد أيضاً استخدام الأدوات التقنية الحديثة في المنصة لرفع كفاءة التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
04:32 PM
تتيح معرفة المشروعات التي تنفذ بالمنطقة وأهدافها باستخدام أدوات تقنية حديثة
يدشن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس، مجلس المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة، عبر الاتصال المرئي بمشاركة نائبه سعود بن خالد الفيصل، خدمة إطلاع المواطنين على المنصة الإلكترونية لمشاريع المنطقة التي تتيح معرفة المشروعات التي تنفذ بالمنطقة وأهدافها وذكرت "هيئة تطوير المدينة المنورة" عبر حسابها الرسمي في" تويتر".
وتستعرض منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية التي دشنت معدلات نسب الإنجاز المتحققة بها، كما تمكن المواطنين والمسؤولين من المتابعة الدورية لسير أعمالها وفق منهجية موحدة لجميع الجهات المشاركة، وباستخدام أدوات تقنية حديثة تساعد في تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء.
وتتميز المنصة بتصنيف المشاريع القائمة إلى عدة فئات رئيسية تشمل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الدراسات الاستشارية، والمشاريع الرقمية، كما يعد أيضاً استخدام الأدوات التقنية الحديثة في المنصة لرفع كفاءة التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.
، "فيصل بن سلمان" يدشن المنصة الإلكترونية لمشاريع المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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